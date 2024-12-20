Financial Times: Трамп має намір продовжувати американську військову допомогу Україні

Трамп вірить, що постачання зброї Україні після припинення вогню забезпечить результат “мир через силу”.

Обраний президент США Дональд Трамп має намір зберегти американську військову допомогу Україні після своєї інавгурації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Financial Times.

Як повідомляють джерела видання, Трамп вірить, що постачання зброї Україні після припинення вогню забезпечить результат “мир через силу”. Водночас він все ще вважає, що Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО.

Також зазначається, що Трамп має намір вимагати від НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Зараз цей показник складає 2% ВВП, і навіть його виконують лише 23 із 32 членів НАТО.

Втім, одне з джерел зазначило, що Трамп погодиться й на 3,5% ВВП. При цьому він хоче чітко пов’язати більші витрати на оборону та більш вигідні умови торгівлі із США.

Зараз члени НАТО обговорюють підвищення цього показника до 3% ВВП, але багато країн стурбовані фіскальними навантаженнями цього рішення.