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Литва передасть Україні своє обладнання із зупинених АЕС і ТЕС

Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона "Паляниця".

Литва передасть Україні своє обладнання із зупинених АЕС і ТЕС
Фото: Денис Шмигаль

Литва розширює підтримку української енергетики і надасть власне обладнання із зупинених атомних електростанцій і теплоелектростанцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигал на брифінгу з литовськими колегами.

"Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку", — заявив Шмигаль.

Також Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона "Паляниця", який є частиною нашої програми далекобійності. "Високо цінуємо всебічну допомогу Литви. Дякуємо Литві та всім партнерам за готовність інвестувати в українську оборонку", — наголосив Прем'єр. 

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