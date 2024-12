35 дітей загинули в тисняві на шкільному ярмарку у Нігерії

35 дітей загинули під час тисняви на шкільному ярмарку на південному заході Нігерії, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Тиснява сталася в середу в ісламській середній школі в Басоруні, штат Ойо, поблизу економічного центру Лагоса.

За словами прессекретаря поліції Осіфесо Адевале, під час зіткнення постраждали щонайменше шестеро інших людей.

Правоохоронці заявили, що, на їхню думку, тиснява почалася після того, як організатори почали роздавати їжу та подарунки.

Затримали кілька осіб, зокрема директора школи. За повідомленнями ЗМІ, у рамках розслідування тисняви поліція заарештувала колишню королеву племені ооні з Іфе, пророчицю Наомі Сілекунолу.

Захід організувала неурядова організація Women in Need of Guidance and Support.

Останніми місяцями в Нігерії сталися кілька інцидентів зі смертельної тисняви.

У березні двоє студентів загинули і щонайменше 23 людини отримали поранення після того, як їх розчавив великий натовп, який зібрався на безкоштовній роздачі мішків з рисом.

Також у грудні щонайменше четверо людей були розчавлені на смерть в іншому місці, де вони мали отримати грошові подарунки, які могли б допомогти їм заплатити за їжу.