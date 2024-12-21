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США відкликали нагороду у 10 мільйонів доларів за голову нового лідера Сирії

Вашингтон отримав запевнення, що "Ісламська держава" не зможе діяти на території країни.

США відкликали нагороду у 10 мільйонів доларів за голову нового лідера Сирії
Дамаск
Фото: EPA/UPG

Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа під час зустрічі з американськими дипломатами зміг переконати їх змінити ставлення до очолюваної ним групи бойовиків "Хаят Тахрір аль-Шам" як до терористів.

Як пише The Guardian, після переговорів у Дамаску Вашингтон припинив дію документа, відповідно до якого за ліквідацію аль-Шараа як міжнародного терориста уряд США мав виплатити винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів.

Для цього фактичний глава Сирії після падіння режиму Башара Асада дав гарантії старшій представниці Державного департаменту з питань Близького Сходу Барбарі Ліф, що "Ісламській державі" буде заборонено здійснювати на території країни будь-яку діяльність.

Ліф наголосила, що звільнення Сирії від тиранії Асада має знаменувати припинення впливу на державу з боку Ірану. За її словами, у США хочуть бачити "сильну Сирію, здатну самостійно здійснювати суверенітет та стояти міцно на двох ногах, як її сусід Ірак". 

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