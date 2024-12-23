Через енергетичну кризу влада Ірану вирішили провести деномінацію ріала у співвідношенні 10000:1

Упродовж останнього тижня на території Ірану в провінціях Гілан, Голестан, Ардебіль та Альборз фіксуються ознаки енергетичної кризи.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Урядові установи закриті або працюють за скороченим графіком, навчальні заклади перейшли на режим дистанційного навчання, а президент країни Масуд Пезешкіан закликав населення знизити температуру в будинках щонайменше на два градуси.

Серед причин кризи: санкції Заходу, неефективне управління країною, старіння інфраструктури, надмірне споживання, а також результати ударів Ізраїлю по енергетичній інфраструктурі.

Іран не в змозі виробляти стільки електроенергії, скільки йому потрібно, і водночас він не в змозі скоротити споживання. Станом на 20 грудня 17 іранських електростанцій повністю зупинені, інші працюють лише частково.

Голова координаційної ради промисловості ірану заявив, що ситуація в енергетиці "катастрофічна і не схожа ні на що, з чим будь-коли стикалися в країні". За його оцінками, лише за минулий тиждень виробництво скоротилося щонайменше на 30–50 %.

В умовах енергетичної кризи керівництво Ірану вирішило провести грошову реформу та деномінацію ріала. Президент вніс на розгляд парламенту законопроєкт про перехід на нову національну валюту – туман, який повинен буде замінити іранський ріал. Складовою грошової реформи є деномінація у співвідношенні 10000:1.

"Причина таких заходів – рекордне падіння ринкового курсу іранського ріалу – 19 грудня зафіксовано історичний мінімум щодо долара США – 777 тис. ріалів за $ 1. На девальвацію ріалу вплинув високий рівень інфляції, що у 2024 році становив 37,3 % (у 2023 році досягнув 50 %). При цьому офіційний курс цб ірану з 2017 залишається незмінним – 420 тис. ріалів за $ 1. Це створює серйозні проблеми для експортерів, які змушені обмінювати виручені за кордоном долари на ріали за офіційним курсом", - зазначили в розвідці.