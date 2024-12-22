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МЗС Польщі: Нетаньягу заарештують, якщо він приїде на річницю звільнення “Аушвіца”

Ізраїльського прем'єра заарештують відповідно до зобов’язань Варшави перед Міжнародним кримінальним судом.

МЗС Польщі: Нетаньягу заарештують, якщо він приїде на річницю звільнення “Аушвіца”
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Якщо ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський, повідомляє Jerusalem Post.

Коментар Бартошевського прозвучав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita щодо підготовки до 80-ї річниці визволення нацистського концтабору в Освенцимі, яка має відбутися 27 січня наступного року. Сучасні історики вважають, що в “Аушвіці” знищили принаймні від 1,1 до 1,6 млн осіб, значну частину з яких становили євреї.

У листопаді МКС висунув обвинувачення Нетаньягу і колишньому міністру оборони Ізраїлю Йоавану Галланту, їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах. Держави, які підписали Римський статут, відповідно до законодавства зобов’язані виконувати ордери суду на арешт.

Ювілей є великою державною подією, однак ізраїльські посадовці відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньягу на заході. Участь президента Іцхака Герцога також виглядає малоймовірною. Попередньо, міністр освіти Йоав Кіш стане єдиним представником уряду Ізраїлю на події.

Польські джерела повідомили Rzeczpospolita, що Варшава виконує ордери через бажання бачити президента Росії Володимира Путіна на лаві підсудних. Суд видав ордер на Путіна у 2022 році через викрадення українських дітей з окупованої України.

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Усі 27 держав Європейського Союзу підпорядковані Римському статуту і зобов’язані виконувати ордери на арешт. Наразі лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Нетаньягу не заарештують, якщо він приїде з візитом у Будапешт.

Низка країн євроблоку спочатку заявили, що ізраїльського прем’єра заарештують. Однак деякі зараз повністю або частково спростували попередні слова. Так, спочатку Франція запевнила, що повністю виконуватиме ордери на арешт, але після переговорів щодо припинення вогню в Лівані Париж повідомив, що Нетаньягу буде захищений дипломатичним імунітетом.

Інші країни ЄС підтвердили, що заарештують ізраїльського прем'єра незалежно від дипломатичного імунітету, зокрема Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Литва та Словенія.

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