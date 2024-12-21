Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
Усик знову здивував образом: головною деталлю став котик
Усик знову здивував образом: головною деталлю став котик
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
ГоловнаСпорт

Боксер Богачук: «Боксувати в андеркарді Усик-Ф’юрі – це велика можливість проявити себе»

Українець змагатиметься проти Ішмаеля Девіса на вечорі боксу в Ер-Ріяді.

Боксер Богачук: «Боксувати в андеркарді Усик-Ф’юрі – це велика можливість проявити себе»
Фото: Boxing Scene

Український боксер Сергій Богачук розповів Lb.ua, як відреагував на зміну суперника для бою в андеркарді Олександра Усика.

«На зміну суперника відреагував нормально. Мені не звикати, адже у мене то Фундору змінили на Мендозу, то зараз відбулися зміни. Чесно, я не здивований, адже у боксі це нормальні речі. Я готовий до будь-кого, до будь-якого суперника. Я спарингував з шульгами, з правшами, з низькими та високими боксерами. Я готовий до бою», – сказав Богачук.

Він також зауважив, що боксувати в андеркарді бою Усик – Ф’юрі – це велика можливість.

«Боксувати в андеркарді Усик – Ф’юрі - це велика можливість проявити себе, заявити про себе на високому рівні. Я думаю, що на вечорі буде присутня велика кількість українських фанів і це дуже приємно», – пояснив боксер.

Окрім того, Сергій дав свій прогноз на бій осика проти Ф’юрі.

«У мене два варіанти на цей бій: або Усик виграє за очками, якщо Ф’юрі буде нормально готовим до бою, або перемога Усика в 8-11 раунді нокаутом за умови, що Ф’юрі не буде у своїй кращій формі», – розповів Богачук.

Нагадаємо, Сергій Богачук боксуватиме проти Ішмаеля Девіса в андеркарді поєдинку Усик – Ф’юрі. Вечір боксу в Ер-Ріяді розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies