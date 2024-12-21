Боксер Богачук: «Боксувати в андеркарді Усик-Ф’юрі – це велика можливість проявити себе»

Український боксер Сергій Богачук розповів Lb.ua, як відреагував на зміну суперника для бою в андеркарді Олександра Усика.

«На зміну суперника відреагував нормально. Мені не звикати, адже у мене то Фундору змінили на Мендозу, то зараз відбулися зміни. Чесно, я не здивований, адже у боксі це нормальні речі. Я готовий до будь-кого, до будь-якого суперника. Я спарингував з шульгами, з правшами, з низькими та високими боксерами. Я готовий до бою», – сказав Богачук.

Він також зауважив, що боксувати в андеркарді бою Усик – Ф’юрі – це велика можливість.

«Боксувати в андеркарді Усик – Ф’юрі - це велика можливість проявити себе, заявити про себе на високому рівні. Я думаю, що на вечорі буде присутня велика кількість українських фанів і це дуже приємно», – пояснив боксер.

Окрім того, Сергій дав свій прогноз на бій осика проти Ф’юрі.

«У мене два варіанти на цей бій: або Усик виграє за очками, якщо Ф’юрі буде нормально готовим до бою, або перемога Усика в 8-11 раунді нокаутом за умови, що Ф’юрі не буде у своїй кращій формі», – розповів Богачук.

Нагадаємо, Сергій Богачук боксуватиме проти Ішмаеля Девіса в андеркарді поєдинку Усик – Ф’юрі. Вечір боксу в Ер-Ріяді розпочнеться о 19:00 за Києвом.