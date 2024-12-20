На передматчевому зважуванні Ф'юрі виявився майже на 25 кг важчим за Усика

Боксери Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели зважування напередодні реваншу за чемпіонство світу в надважкій вазі.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Як виявилось, вага Тайсона Ф'юрі склала 127,4 кг, в той час як Усик важить 102,5 кг. Таким чином, різниця у вазі між боксерами склала майже 25 кг.
Ця вага стала для Усика рекордною в кар'єрі, він на 1,3 кг збільшив власний показник першого бою проти ексчемпіона WBC у травні.
Втім, Ф'юрі порівняно з попереднім поєдинком став важчим на 8,6 кг.
Заключна битва поглядів цього разу протривала лічені секунди, перш ніж відвернувся Ф'юрі.
Усик вийшов на зважування з прапором "Free Azovstal Defenders". Таким чином він нагадав про полонених захисників “Азовсталі”.
Usyk arrives at weigh-in with flag in support of Azovstal defenders— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) December 20, 2024
The Ukrainian champion arrived at the weigh-in ahead of his rematch with Fury with a flag reading “Free the Azovstal defenders.” The rematch itself will take place on December 21 in Riyadh. pic.twitter.com/PjQOoJqVCl