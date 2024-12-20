На передматчевому зважуванні Ф'юрі виявився майже на 25 кг важчим за Усика

Перед зважуванням Усик розгорнув прапор з написом “Free Azovstal Defenders”.

Перед зважуванням Усик розгорнув прапор з написом “Free Azovstal Defenders”.

Боксери Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели зважування напередодні реваншу за чемпіонство світу в надважкій вазі.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Як виявилось, вага Тайсона Ф'юрі склала 127,4 кг, в той час як Усик важить 102,5 кг. Таким чином, різниця у вазі між боксерами склала майже 25 кг.

Ця вага стала для Усика рекордною в кар'єрі, він на 1,3 кг збільшив власний показник першого бою проти ексчемпіона WBC у травні.

Втім, Ф'юрі порівняно з попереднім поєдинком став важчим на 8,6 кг.

Заключна битва поглядів цього разу протривала лічені секунди, перш ніж відвернувся Ф'юрі.

Усик вийшов на зважування з прапором "Free Azovstal Defenders". Таким чином він нагадав про полонених захисників “Азовсталі”.