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На передматчевому зважуванні Ф'юрі виявився майже на 25 кг важчим за Усика

Перед зважуванням Усик розгорнув прапор з написом “Free Azovstal Defenders”.

На передматчевому зважуванні Ф'юрі виявився майже на 25 кг важчим за Усика
Перед зважуванням Усик розгорнув прапор з написом “Free Azovstal Defenders”.
Фото: Скріншот з відео

Боксери Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели зважування напередодні реваншу за чемпіонство світу в надважкій вазі.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Як виявилось, вага Тайсона Ф'юрі склала 127,4 кг, в той час як Усик важить 102,5 кг. Таким чином, різниця у вазі між боксерами склала майже 25 кг.

Ця вага стала для Усика рекордною в кар'єрі, він на 1,3 кг збільшив власний показник першого бою проти ексчемпіона WBC у травні. 

Втім, Ф'юрі порівняно з попереднім поєдинком став важчим на 8,6 кг.

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Заключна битва поглядів цього разу протривала лічені секунди, перш ніж відвернувся Ф'юрі. 

Усик вийшов на зважування з прапором "Free Azovstal Defenders". Таким чином він нагадав про полонених захисників “Азовсталі”.

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