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​Уряд Італії погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну

Йдеться про дозвіл на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання. 

​Уряд Італії погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італійський кабмін погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє ANSA.

“Кабінет прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні в понеділок схвалив законодавчий указ, який містить “термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України”, - йдеться у повідомленні.

ANSA нагадало, що наступного липня в Італії відбудеться конференція з питань відновлення України.

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  • На початку грудня повідомлялось, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України, який ймовірно схвалять до кінця 2024 року.
  • У вересні Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що Україна отримає ще одну систему ППО Samp/T.
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