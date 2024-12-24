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Штайнмаєр згадав про Україну у різдвяному зверненні

Президент Німеччини стурбований "відсутністю єдності".

Штайнмаєр згадав про Україну у різдвяному зверненні
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: EPA/UPG

Офіс федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра оприлюднив текст різдвяного звернення політика до народу - ще до трансляції по телебаченню.

Як пише Bloomberg, глава держави висловив співчуття родичам жертв та постраждалих від теракту у Магдебурзі, заявивши, що "Різдво було затьмарене".

Штайнмаєр акцентував увагу на прийдешніх виборах Бундестагу. Він визнав, що "чимало людей занепокоєні через війну Росії проти України та конфлікти на Близькому Сході", а також "незадоволені політикою, економікою, бюрократією та несправедливістю".

Президент закликав "не робити кінця світу з завершення роботи чинного уряду" та "не дозволити тону щоденних розмов ставати різким та безжальним, не дати нас роз'єднати, бо згуртованість у важкі часи визначає нас як націю". 

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