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МЗС України назвало слабкою, залежною і недалекоглядною енергетичну політику глави уряду Словаччини

"Викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви всупереч політиці ЄС", - заявили у відомстві.

МЗС України назвало слабкою, залежною і недалекоглядною енергетичну політику глави уряду Словаччини
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Слабкість, залежність і недалекоглядність енергетичної політики премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи.

Таку заяву зробило українське Міністерство закордонних справ, реагуючи на візит Фіцо до Росії та зустріч із Володимиром Путіним.

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МЗС зазначило, що РФ багато років використовує енергію як зброю, тож загальноєвропейським трендом є «відмова від російських енергоносіїв, збільшення енергетичної незалежності, диверсифікація джерел постачання та, як наслідок, збільшення енергетичної безпеки для кожної європейської сімʼї та домогосподарства».

«Нещодавнім прикладом відмови від російського газу є Австрія, яка багато років не мала альтернатив постачанню енергоресурсів з РФ, але зрештою знайшла можливість відмовитися від них завдяки мудрій та далекоглядній політиці уряду. На цьому тлі викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви всупереч політиці ЄС та спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання», - йдеться у заяві міністерства.

Відомство вважає, що протягом року дії уряду Фіцо були «фактично спрямовані на те, щоб допомагати Росії і надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати наш континент».

«Цей час можна було використати на те, щоб у координації з європейськими партнерами та зокрема сусідами вирішити всі наявні проблеми та знайти взаємоприйнятні рішення. Україна неодноразово наголошувала на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії, але премʼєр Словаччини обрав інший курс», - наголосило МЗС і закликало всіх європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи.

  • 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви до Путіна. Говорили про угоду із транспортування російського газу через Україну до Європи.
  • Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територією, і представники української влади неодноразово наголошували, що продовжувати дію угоди не збираються.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
  • Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що очікує від глави уряду Роберта Фіцо більше інформації про результати зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним,
  • Єврокомісія тим часом підтверджує, що Європа готова до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року. Водночас в ЄС не коментують візит Фіцо до Путіна.
  • Володимир Зеленський заявив, що Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші на фінансування війни проти України.
  • Також засудив візит глави словацького уряду до Кремля міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
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