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Поширення метастазів російської пропаганди: Кремль відправля "культурних" діячів з РФ на ТОТ

Кремль планує відправити на ТОТ України 1,1 тис. росіян.

Поширення метастазів російської пропаганди: Кремль відправля "культурних" діячів з РФ на ТОТ
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни розпочали програму "Земський працівник культури", яка передбачає завезення з РФ працівників до будинків культури в населені пункти на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"В межах програми ворог планує завести на ТОТ 1,1 тис. росіян. За згоду на переїзд на ТОТ гастролер має отримати 2 млн рублів одноразової виплати. Причиною програми є відмова українців працювати на ворога й масовий виїзд, що призвело до дефіциту кадрів у галузі", — ідеться у повідомленні.

Відтак, російські гастролери будуть працювати в будинках культури та бібліотеках, йдеться про села та селища. 

Водночас, наразі охочих переїжджати на ТОТ, попри виплати, не багато, адже росіяни розуміють. що тут вони вороги й їх кар’єра може буде недовгою.

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