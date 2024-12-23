ППО Сухопутних військ за тиждень знищила майже 180 ворожих цілей

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень "приземлили" понад 140 "шахедів", 11 БпЛА Zala та 9 "Ланцетів".
Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.
"За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 179 засобів повітряної розвідки та нападу противника", — ідеться у повідомленні.
Серед знищеного:
- БпЛА Shahed-131/136 — 142 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 5 од.;
- БпЛА Zala — 11 од.;
- БпЛА Supercam — 6 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 9 од.;
- БпЛА "Привіт-82" — 5 од.
За добу 22 грудня Сили оборони знищили 47 ворожих ударних безпілотників, ще 25 – локаційно втрачені.