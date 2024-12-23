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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила майже 180 ворожих цілей

Дев''ять "Ланцетів", 11 дронів "Zala" та 139 "Шахедів" і це не все.

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила майже 180 ворожих цілей
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень "приземлили" понад 140 "шахедів", 11 БпЛА Zala та 9 "Ланцетів".

Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.

"За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 179 засобів повітряної розвідки та нападу противника", — ідеться у повідомленні.

Серед знищеного:

Фото: Сухопутні війська

  • БпЛА Shahed-131/136 — 142 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 5 од.;
  • БпЛА Zala — 11 од.;
  • БпЛА Supercam — 6 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 9 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" — 5 од.

За добу 22 грудня Сили оборони знищили 47 ворожих ударних безпілотників, ще 25 – локаційно втрачені.

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