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Росія в листопаді запустила по Україні близько 2,3 тисячі дронів, - британська розвідка

У вересні-листопаді до 50-60% усіх запусків були фальшивими цілями, щоб навантажити українську ППО. 

Росія в листопаді запустила по Україні близько 2,3 тисячі дронів, - британська розвідка
Фото: Сили оборони Півдня

Росія у листопаді запустила по території України близько 2300 ударних безпілотників.

Про це у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що кожного місяця протягом року кількість атак з використанням дронів постійно зростала. 

Цілком імовірно, що у вересні-листопаді 2024 року до 50-60% усіх запусків БПЛА були фальшивими цілями, щоб навантажити українську ППО. Для цього використовуються дешевші і менші "приманки", які ускладнюють радіолокаційне виявлення. Деякі з них можуть нести до 5 кг вибухівки, залишаючись небезпечними при досягненні цілі.

"За відсутності впливу на пускові майданчики і виробництво, цілком імовірно, що Росія може підтримувати кількість запусків на рівні, щонайменше, понад 1500 на місяць", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни Сили оборони збили 20790 російських дронів.

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