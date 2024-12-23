Головне за ніч та ранок понеділка, 23 грудня: понад 230 ворожих штурмів, бої в Кураховому, 1,1 млрд доларів від МВФ

Нічна повітряна атака, 234 бойових зіткнення, бої на Покровському та Времівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, 150 млн євро від ЄС.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 234 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів, таких як Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. В Кураховому тривають бої в міській забудові.

На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 27 ворожих атак на напрямку. Противник здійснив 440 обстрілів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1990 російських окупантів, 29 артилерійських систем ворога, 6 танків, 15 бойових броньованих машин. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 776 090 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили оборони знищили 47 ворожих ударних безпілотників, ще 25 – локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, із 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня 2024 року Росія атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, що в РФ. Станом на 09.00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

У Росії згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів, повідомили у ГУР.

"На території економічної зони “алабуґа” на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу “Shahed-136”, які агресор застосовує для ударів по Україні", – йдеться у повідомленні.

У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць “Shahed-136”. Згоріло все. Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", – додали у розвідці.

Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це – шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.

Європейський Союз перерахував Україні другий транш бюджетної підтримки у розмірі 150 мільйонів євро, 65 мільйонів з цієї суми спрямована на шкільне харчування.

Ці кошти забезпечать безкоштовним, здоровим харчуванням понад 700 000 дітей молодшого шкільного віку, зокрема учнів 1-4 класів. Діти отримуватимуть гаряче харчування один раз на день без жодних витрат для їхніх родин.

Решта 85 млн євро будуть спрямовані на підтримку об'єктів критичної інфраструктури, продовольчої безпеки та проєктів з реконструкції.

Докладніше – в новині.

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