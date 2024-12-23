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ЄС перерахував Україні 150 млн євро допомоги, найбільше виділять на шкільне харчування

Решта коштів будуть спрямовані на підтримку об'єктів критичної інфраструктури, продовольчої безпеки та проєктів з реконструкції.

ЄС перерахував Україні 150 млн євро допомоги, найбільше виділять на шкільне харчування
Фото: Нове шкільне харчування I Cult Food

Європейський Союз перерахував Україні другий транш бюджетної підтримки у розмірі 150 мільйонів євро, 65 мільйонів з цієї суми спрямована на шкільне харчування. 

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні.

Ці кошти забезпечать безкоштовним, здоровим харчуванням понад 700 000 дітей молодшого шкільного віку, зокрема учнів 1-4 класів. Діти отримуватимуть гаряче харчування один раз на день без жодних витрат для їхніх родин. 

Решта 85 млн євро будуть спрямовані на підтримку об'єктів критичної інфраструктури, продовольчої безпеки та проєктів з реконструкції.

Зокрема, 50 млн євро передбачені для Міністерства розвитку громад та територій України на ремонт та модернізацію портової інфраструктури в Одесі, яка була пошкоджена під час російських атак восени 2023 року.

15 млн євро отримає Державне агентство реконструкції та розвитку інфраструктури України на реалізацію різних інфраструктурних проєктів, життєво важливих для відновлення нашої країни.

20 млн євро виділили Міністерству аграрної політики та продовольства України на заходи зі забезпечення продовольчої безпеки населення України.

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“Щоб допомогти відновити стабільність, ця ініціатива вартістю 65 мільйонів євро є частиною більшого пакету допомоги на суму 150 мільйонів євро, яка безпосередньо сприятиме освіті та добробуту дітей, а решта 85 мільйонів євро будуть спрямовані на життєво важливі потреби України у відновленні. Це ще раз підтверджує відданість Європейського Союзу Україні - не лише у подоланні сьогоднішніх викликів, але й у побудові більш успішного завтрашнього дня”, ‒ зазначила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

  • Минулого тижня на забезпечення харчування дітей у школах Кабмін виділив понад 2,6 млрд гривень, наданих Єврокомісією. Ініціатива реалізується в межах програми «Зимової підтримки» українців.
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