Каллас: Росія становить пряму загрозу безпеці Європи

Ідеться про гібридні загрози з боку Росії.

Високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас заявляє, що Росія становить пряму загрозу безпеці Європи. Зокрема ідеться про гібридні загрози для країн ЄС.

Про це пише видання Yle.

"Росія становить пряму загрозу безпеці Європи, але безпека складається з багатьох різних елементів, які варіюються на сході, півдні, півночі та заході", – заявила високий представник з питань політики безпеки Європи Кая Каллас з Естонії.

Зокрема, Кая Каллас наголосила на кібератаках з боку РФ, тіньовому флоту та пошкодженні кабелів.

"Ми бачимо різні гібридні загрози по всій Європі, такі як саботаж, кібератаки, небезпечний тіньовий флот, перешкоди у роботі GPS та пошкодження кабелів", – зазначає Каллас.

Від початку 2024 року НАТО спостерігає "безпрецедентну ескалацію і поширення російської гібридної війни", яка включала "фізичний саботаж" на лінії постачання зброї НАТО, призначеної для України.