ЗМІ: Над Червоним морем унаслідок "дружнього вогню" збили винищувач ВПС США

У неділю, 22 грудня, над Червоним морем двоє пілотів ВМС США були збиті в результаті інциденту з "дружнім вогнем". Напередодні, було відбито ракетну і дронову атаку хуситів.

Про це пише AP.

У неділю над Червоним морем двоє пілотів ВМС США були збиті в результаті інциденту з "дружнім вогнем". Це стало найсерйознішим випадком, який загрожував американським військам за понад рік операцій проти ірано-хуситських сил у регіоні.

Відомо, що літак F/A-18 Super Hornet злетів з авіаносця USS Harry S. Truman і був помилково уражений ракетним крейсером USS Gettysburg, який входить до тієї ж авіаносної ударної групи. Пілоти встигли катапультуватися і не постраждали.

CENCOM повідомляє, що напередодні американські кораблі та літаки відбили атаку хуситів і збили кілька дронів і крилату ракету. Небезпека, яку становлять ці напади, змушує військових приймати швидкі рішення, що, ймовірно, стало причиною фатальної помилки.

Відомо, що суботу та неділю американська авіація завдала ударів по столиці Ємену — Сана, а також порту Ходейда, які контролюють хусити. За заявою CENTCOM, метою ударів були склади ракет та командно-контрольні центри.