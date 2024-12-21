Наїзд на людей у Магдебурзі: серед постраждалих є українка

Жінка 1972 року була госпіталізована у важкому стані.

Автомобіль в'їхав у різдвяний ярмарок у Магдебурзі

Серед постраждалих у теракті у німецькому Магдебурзі є українка, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Серед постраждалих під час магдебурзької атаки є одна громадянка України 1972 року народження, яка зараз у важкому стані перебуває в одній із німецьких клінік”, – написав Тихий.

Він зазначив, що українські консули підтримують зв’язок із закладом та надають всю необхідну допомогу.

Зазначимо, німецька поліція підтвердила затримання терориста, який на автомобілі врізався у натовп посеред різдвяного ярмарку у місті Магдебург. Ним виявився уродженець Саудівської Аравії, який тривалий час проживав у Німеччині. Чоловіку 50 років.