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Наїзд на людей у Магдебурзі: серед постраждалих є українка

Жінка 1972 року була госпіталізована у важкому стані.

Наїзд на людей у Магдебурзі: серед постраждалих є українка
Автомобіль в'їхав у різдвяний ярмарок у Магдебурзі
Фото: MDR

Серед постраждалих у теракті у німецькому Магдебурзі є українка, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. 

“Серед постраждалих під час магдебурзької атаки є одна громадянка України 1972 року народження, яка зараз у важкому стані перебуває в одній із німецьких клінік”, – написав Тихий.

Він зазначив, що українські консули підтримують зв’язок із закладом та надають всю необхідну допомогу. 

Зазначимо, німецька поліція підтвердила затримання терориста, який на автомобілі врізався у натовп посеред різдвяного ярмарку у місті Магдебург. Ним виявився уродженець Саудівської Аравії, який тривалий час проживав у Німеччині. Чоловіку 50 років.

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