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За добу Сили оборони знищили майже 2000 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 776 090 солдатів. 

За добу Сили оборони знищили майже 2000 окупантів
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1990 російських окупантів, 29 артилерійських систем ворога, 6 танків, 15 бойових броньованих машин. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 776 090 (+1990) осіб,
  • танків ‒ 9615 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19885 (+15) од,
  • артилерійських систем – 21313 (+29) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2948 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32039 (+67) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3664 (+2).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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