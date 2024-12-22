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Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру

Вогонь також передадуть нашим захисникам і захисницям.

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру
Вифлеємський вогонь миру
Фото: Офіс президента

Представники Національної скаутської організації "Пласт" урочисто передали символічний Вифлеємський вогонь миру президенту Володимиру Зеленському.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Зустрівся з українськими скаутами, які передали Вифлеємський вогонь миру. Вогонь також передадуть нашим захисникам і захисницям", - написав він.

Президент подякував скаутським організаціям за те, що "допомагають і дбають про Україну".

На зустрічі серед присутніх були члени молодіжної організації "Пласт – Національна скаутська організація України", всеукраїнської молодіжної громадської організації "Національна організація скаутів України" та громадської організації "Асоціація гайдів України".

Фото: Офіс президента

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