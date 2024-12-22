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На Харківщині у пожежі загинуло двоє літніх людей

Смертельна подія сталася у місті Дергачі.

На Харківщині у пожежі загинуло двоє літніх людей

Сьогодні вдень у місті Дергачі Харківської області сталася пожежа, у якій загинуло дві літні людини.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вогнеборці встановили, що у приватній оселі горять речі домашнього вжитку та ліжко на площі один квадратний метр. 

Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935 та жінки 1937 років народження.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

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“Рятувальники вкотре закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, аби запобігти подібним трагедіям”, ‒ йдеться у повідомленні надзвичайників.

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