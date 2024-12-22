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У ЦПД розповіли про важливість Орловської нафтобази у РФ, яку атакували українські БпЛА

Нафтобаза є важливим логістичним об’єктом для ЗС РФ.

У ЦПД розповіли про важливість Орловської нафтобази у РФ, яку атакували українські БпЛА
Фото: Telegram

У ніч на 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Орлі (РФ). Нафтобаза є важливим логістичним об’єктом для Росії.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як розповідає керівник ЦПД, нафтобаза, яка була сьогодні атакована дронами, підтримувала угруповання російських військ відразу в кількох областях, зокрема у Харківській.

"Палаюча нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії в Харківській області", — каже Коваленко.

  • У Міноборони РФ заявили 22 грудня про нібито збиття 42 безпілотників. 20 БпЛА знищено над територією Орловської області.
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