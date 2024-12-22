У ЦПД розповіли про важливість Орловської нафтобази у РФ, яку атакували українські БпЛА

У ніч на 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Орлі (РФ). Нафтобаза є важливим логістичним об’єктом для Росії.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як розповідає керівник ЦПД, нафтобаза, яка була сьогодні атакована дронами, підтримувала угруповання російських військ відразу в кількох областях, зокрема у Харківській.

"Палаюча нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії в Харківській області", — каже Коваленко.