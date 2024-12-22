Головне за ніч та ранок неділі, 22 грудня: майже 190 ворожих штурмів, перемога Усика над Ф’юрі

Нічна повітряна атака, 186 бойових зіткнень, бої на Покровському та Времівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки дронової атаки на Бровари.

Сьогодні вночі внаслідок дронової атаки РФ пожежа виникла на даху багатоповерхівки у Броварах Київської області, інформує ДСНС України.

"Сьогодні в 00:30 внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтової 25-ти поверхового житлового будинку у місті Бровари", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку та деблокували жителів однієї з квартир. Пожежу ліквідовано на площі 30 м. кв. Жертв та потерпілих немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.

Сили оборони України продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1820 російських окупантів. Росія вже втратила на війні в Україні близько 774 100 своїх солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 22 грудня РФ атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ (РФ).

Окрім 103 "шахедів", Росія запустила балістичну ракету Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях", — ідеться у повідомленні.

Через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Уночі безпілотники атакували кілька областей РФ. В Орловській області внаслідок дронової атаки загорілася нафтобаза, інформують російські ТГ-канали.

Губернатор Орловської області заявив, що внаслідок атаки безпілотників у селищі Стальний Кінь виникла пожежа на місцевій нафтобазі. І додав, що над регіоном начебто було збито 20 дронів. За його словами, ціллю атаки були об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, а пожежа на нафтобазі у Стальному Коні "оперативно локалізована".

Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів – 116:112.

Завдяки перемозі українець зберіг пояси за версіями WBC, WBA та WBO.

Здолавши Ф’юрі, Олександр здобув 22-гу перемогу у професійній кар'єрі.

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