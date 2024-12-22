10 нестандартних різдвяних фільмів
10 нестандартних різдвяних фільмів
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами беззбройних українських військових

Омбудсман направив листи до ООН та Червоного Хреста.

Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами беззбройних українських військових
Фото: Макс Требухов

Російські військові, ймовірно, розстріляли п'ятьох українських військовополонених.

Про це повідомляє Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — розстрілом воїнів, які здалися у полон. Із відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників", — повідомляє Омбудсман. 

Дмитро Лубінець направив листа про факт розстрілу російськими військовими українських полонених до ООН та МКЧХ.

"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!", — наголошує Лубінець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies