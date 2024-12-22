Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами беззбройних українських військових

Омбудсман направив листи до ООН та Червоного Хреста.

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Російські військові, ймовірно, розстріляли п'ятьох українських військовополонених.

Про це повідомляє Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — розстрілом воїнів, які здалися у полон. Із відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників", — повідомляє Омбудсман.

Дмитро Лубінець направив листа про факт розстрілу російськими військовими українських полонених до ООН та МКЧХ.

"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!", — наголошує Лубінець.