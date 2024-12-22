Російські окупанти атакували передмістя Херсона, є поранений

"До лікарні звернувся житель Білозерки, котрий напередодні потрапив під російський артобстріл. 67-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує Херсонська ОВА.

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