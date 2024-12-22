Російські окупанти атакували передмістя Херсона, є поранений

Російська армія атакувала селище Білозерка у передмісті Херсона. Унаслідок атаки дрона постраждав 67-річний чоловік.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся житель Білозерки, котрий напередодні потрапив під російський артобстріл. 67-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги", — ідеться у повідомленні.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
- За добу під російськими обстрілами опинилися майже 30 населених пунктів. Ворог вдарив по Херсонщині балістикою та КАБами.