Внаслідок обстрілів Херсонської області загинула 1 людина, ще 6 — зазнали поранень

Росіяни вдарили по обласній лікарні на Херсонщині

За добу під російськими обстрілами опинилися майже 30 населених пунктів. Ворог вдарив по Херсонщині балістикою та КАБами.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Іванівка, Понятівка, Молодіжне, Токарівка, Тягинка, Качкарівка, Ольгівка, Осокорівка, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Новорайськ, Зміївка, Веселе та місто Херсон.

Армія РФ завдала ракетного удару балістикою по Херсонському району.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 22 приватних будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж та приватні автомобілі", — пише Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення, з них — 1 дитина.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".