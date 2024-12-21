З нового року окупанти вимагатимуть у власника авто на ТОТ російську “автоцивілку”, – Центр нацспротиву

Для її отримання необхідно мати паспорт окупантів. Таким чином росіяни впроваджують ще один елемент тиску на місцевих мешканців.

З січня 2025 року всі власники автомобілів на тимчасово окупованих територіях мають мати російське страхування цивільно-правової відповідальності, повідомляє Центр нацспротиву.

“На росії цей документ має назву ОСАГО. Проте для його отримання необхідно мати паспорт окупантів. Таким чином маємо ще один елемент тиску на місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі відсутності страхування російського взірця окупанти погрожують різноманітними заходами: від позбавлення прав до конфіскації транспорту.