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З нового року окупанти вимагатимуть у власника авто на ТОТ російську “автоцивілку”, – Центр нацспротиву

Для її отримання необхідно мати паспорт окупантів. Таким чином росіяни впроваджують ще один елемент тиску на місцевих мешканців.

З нового року окупанти вимагатимуть у власника авто на ТОТ російську “автоцивілку”, – Центр нацспротиву
Фото: ЦНС

З січня 2025 року всі власники автомобілів на тимчасово окупованих територіях мають мати російське страхування цивільно-правової відповідальності, повідомляє Центр нацспротиву. 

“На росії цей документ має назву ОСАГО. Проте для його отримання необхідно мати паспорт окупантів. Таким чином маємо ще один елемент тиску на місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі відсутності страхування російського взірця окупанти погрожують різноманітними заходами: від позбавлення прав до конфіскації транспорту.

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