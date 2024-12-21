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Удар росіян по онкодиспансеру в Херсоні: Зеленський пообіцяв відповідь по військових обʼєктах окупантів

За словами глави держави, росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад.

Удар росіян по онкодиспансеру в Херсоні: Зеленський пообіцяв відповідь по військових обʼєктах окупантів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні 21 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що цілеспрямований удар росіян по онкодиспансеру у Херсоні є знущанням з людей. 

“Сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки. І сьогодні ж протягом дня також тривають роботи в Херсоні – після влучання російських бомб в онкодиспансер. На щастя, обійшлося без жертв: люди були в укритті – пацієнти та медичний персонал”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону. Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там. 

“Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей”, – сказав Зеленський. 

Глава держави повідомив, що також були російські удари по Харкову, по Нікополю, по Донеччині. 

“Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдей з російської авіації ще й нагороджують. Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час. І ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей. Наш захист абсолютно справедливий”, – сказав Зеленський. 

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