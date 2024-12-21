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МВА: у Херсонській громаді рівень радіації після російської атаки на онкодиспансер – у нормі

Влада міста спростувала фейк про підвищений радіаційний фон.

МВА: у Херсонській громаді рівень радіації після російської атаки на онкодиспансер – у нормі
знак радіації
Фото: kp.ua

У Херсонській громаді рівень радіації перебуває у нормі.

Про це заявив керівник Херсонської міської військової адміністрація Роман Мрочко, реагуючи на появу фейків про нібито підвищений радіаційний фон.

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«У соцмережах ширяться чутки, що після вчорашнього авіаудару рашистів по обласному онкодиспансеру у Херсоні різко підвищився радіаційний фон – мовляв, радіацію випромінює пошкоджене обладнання. Правда тут тільки в тому, що цей авіаудар був – російські терористи вдарили двома КАБами по онкодиспансеру», - зазначив Мрочко.

Він наголосив, що приводів для «радіаційної паніки» немає.

«За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології, рівень радіації в громаді - 12-13 мкР/год. Працівники цивільного захисту Херсонської міської військової адміністрації також проїхались вулицями міста для моніторингу радіаційного фону. Він в нормі», - запевнив Мрочко.

Заміри радіаційного фону показали у відео.

  • Уночі 21 грудня окупанти випустили дві керовані авіабомби по херсонському онкодиспансеру. Він зазначив значних руйнуван. На щастя, постраждалих немає.
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