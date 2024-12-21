МВА: у Херсонській громаді рівень радіації після російської атаки на онкодиспансер – у нормі

У Херсонській громаді рівень радіації перебуває у нормі.

Про це заявив керівник Херсонської міської військової адміністрація Роман Мрочко, реагуючи на появу фейків про нібито підвищений радіаційний фон.

«У соцмережах ширяться чутки, що після вчорашнього авіаудару рашистів по обласному онкодиспансеру у Херсоні різко підвищився радіаційний фон – мовляв, радіацію випромінює пошкоджене обладнання. Правда тут тільки в тому, що цей авіаудар був – російські терористи вдарили двома КАБами по онкодиспансеру», - зазначив Мрочко.

Він наголосив, що приводів для «радіаційної паніки» немає.

«За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології, рівень радіації в громаді - 12-13 мкР/год. Працівники цивільного захисту Херсонської міської військової адміністрації також проїхались вулицями міста для моніторингу радіаційного фону. Він в нормі», - запевнив Мрочко.

Заміри радіаційного фону показали у відео.