Генштаб: в ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини

Основним завданням підрозділу є координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини.

У Збройних Силах України створили новий підрозділ із захисту культурної спадщини. Він функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", — ідеться у повідомленні Генштабу.

Відтак, до складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Основним завданням є координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

В Генштабі додають, що ЗСУ в черговий раз підтверджують дотримання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема і положень Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, прийнятої в місті Гаага 14 травня 1954 року, та двох протоколів до неї щодо створення спеціалізованого підрозділу із захисту культурної спадщини.

Гаазька конвенція 1954 року — це головний міжнародний договір у сфері захисту культурних цінностей від небезпек збройних конфліктів.

Документ став першою міжнародною угодою універсального характеру, яка зосереджена виключно на захисті культурних цінностей під час збройного конфлікту. Україна ратифікувала Перший Протокол про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту у 1956 році, Другий протокол — у 2020 році.

Створення спеціального підрозділу є черговим заходом імплементації на національному рівні положень частини другої статті 7 Конвенції про захист та збереження культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Відповідне рішення прийняв Головнокомандувач Збройних Сил України. Воно затверджене спільною директивою Міністра оборони України та Головнокомандувача ЗС України після тривалих консультацій з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила 1147 культурних об'єктів в Україні.