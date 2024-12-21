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Суспільний мовник визначив 9 фіналістів національного відбору на Євробачення

Десятого учасника боротьби за путівку до Базеля визначать глядачі.

Суспільний мовник визначив 9 фіналістів національного відбору на Євробачення
Фіналісти відбору на Євробачення-2025
Фото: Суспільне

Продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль після етапу прослуховувань визначила дев'ятьох фіналістів, які у лютому в режимі концерту наживо змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі. 

Як повідомляє суспільний мовник, на суд професійного журі та глядачів потраплять такі композиції:

  • Future Culture — Waste My Time
  • KHAYAT — HONOR
  • KRYLATA — STAY TRUE
  • MOLODI — my sea
  • Ziferblat — Bird of pray
  • Абіє — Дім
  • ДК Енергетик — Сіль
  • Маша Кондратенко — No time to cry
  • Влад Шериф — Wind of change

Ще одного фіналіста серед тих, хто потрапив до лонг-листа, але не пройшов прослуховування, оберуть українці шляхом голосування у застосунку "Дія". Там само можна вже зараз віддати голоси за членів журі. 

Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого, а саме Євробачення у Базелі заплановане з 13 до 17 травня 2025 року.

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