Суспільний мовник визначив 9 фіналістів національного відбору на Євробачення

Продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль після етапу прослуховувань визначила дев'ятьох фіналістів, які у лютому в режимі концерту наживо змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.
Як повідомляє суспільний мовник, на суд професійного журі та глядачів потраплять такі композиції:
- Future Culture — Waste My Time
- KHAYAT — HONOR
- KRYLATA — STAY TRUE
- MOLODI — my sea
- Ziferblat — Bird of pray
- Абіє — Дім
- ДК Енергетик — Сіль
- Маша Кондратенко — No time to cry
- Влад Шериф — Wind of change
Ще одного фіналіста серед тих, хто потрапив до лонг-листа, але не пройшов прослуховування, оберуть українці шляхом голосування у застосунку "Дія". Там само можна вже зараз віддати голоси за членів журі.
Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого, а саме Євробачення у Базелі заплановане з 13 до 17 травня 2025 року.