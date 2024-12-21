Суспільний мовник визначив 9 фіналістів національного відбору на Євробачення

Продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль після етапу прослуховувань визначила дев'ятьох фіналістів, які у лютому в режимі концерту наживо змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

Як повідомляє суспільний мовник, на суд професійного журі та глядачів потраплять такі композиції:

Future Culture — Waste My Time

KHAYAT — HONOR

KRYLATA — STAY TRUE

MOLODI — my sea

Ziferblat — Bird of pray

Абіє — Дім

ДК Енергетик — Сіль

Маша Кондратенко — No time to cry

Влад Шериф — Wind of change

Ще одного фіналіста серед тих, хто потрапив до лонг-листа, але не пройшов прослуховування, оберуть українці шляхом голосування у застосунку "Дія". Там само можна вже зараз віддати голоси за членів журі.

Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого, а саме Євробачення у Базелі заплановане з 13 до 17 травня 2025 року.