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У Варшаві померла директорка харківського театру “Арабески” Світлана Олешко

Після повномасштабного вторгнення мисткиня працювала у польському театрі.

У Варшаві померла директорка харківського театру “Арабески” Світлана Олешко
Світлана Олешко

У Варшаві померла українська режисерка, засновниця і директорка харківського театру “Арабески” Світлана Олешко.

Про це повідомляє видання Нова Польща.

Після повномасштабного вторгнення мисткиня працювала у Польському театрі імені Арнольда Шифмана.

“Світла пам'ять. Прощання відбудеться в понеділок, 23 грудня, о 12:00 за адресою: вул. Повонзковська 14, Варшава”, ‒ йдеться у дописі у соцмережі Facebook.

Як пише zaxid.net, Світлана Олешко народилася 5 червня 1973-го в Харкові. Закінчила Харківський націо­нальний університет імені Василя Каразіна за спеціальністю «Російська мова та література». Навчалась у пересувній академії виконавських мистецтв у Нідерландах і мистецькій школі стратегічного менеджменту у Словаччині. Стажувалась у Польському інституті театру.

Світлана Олешко ‒ засновниця та режисерка театру "Арабески" (Харків), ініціаторка створення Театрального інституту в Харкові. Найвідоміші постановки театру Aftertruth, Red Elvis, "Енеїда".

Її першим чоловіком був письменник Сергій Жадан, а другим ‒ ексвокаліст львівського гурту “Мертвий півень” Михайло Барбара, який помер у жовтні 2021 року у Харкові.

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