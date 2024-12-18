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Тому Крузу вручили найвищу нагороду Військово-морських сил США

Актор популяризував службу у війську завдяки ролі у фільмах "Топ Ган".

Тому Крузу вручили найвищу нагороду Військово-морських сил США
Том Круз
Фото: AP

Популярний голлівудський актор Том Круз був удостоєний найвищої цивільної нагороди Військово-морських сил США за свій внесок у популяризацію служби у війську.

Як пише Associated Press, 62-річну зірку фільмів "Топ Ган" особисто відзначив секретар США з питань ВМС Карлос дель Торо. З його рук Круз отримав медаль - за збігом, з синьо-жовтою стрічкою. 

У 1986 році після виходу на екрани першої частини дилогії про асів періоду Холодної війни "Топ Ган" у ВМС США відзначали настільки велике зростання добровольців, що у кінотеатрах навіть облаштовували пункти рекрутингу. Сиквел 2022 року також призвів до сплеску зацікавлення у військовій службі. 

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