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Reuters: запропонований Трампом представник з питань України Келлог планує січневу поїздку до Києва

Також Кіт Келлог планує відвідати декілька інших європейських столиць. 

Reuters: запропонований Трампом представник з питань України Келлог планує січневу поїздку до Києва
Радник Дональда Трампа Кіт Келлог
Фото: Drew Angerer/Getty Images

На початку січня представник новообраного президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відправиться до Києва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які знайомі з плануванням поїздки.

Також Кіт Келлог планує відвідати декілька інших європейських столиць - це можуть бути Рим та Париж. Одне з джерел попередило, що планування поїздки все ще завершується, і маршрут може змінитися.

Водночас Келлог під час цієї поїздки не планує відвідувати Москву.

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Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на “встановленні фактів” від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці, а також автора плану припинення війни Кіта Келлога спецпредставником миру в Україні.
  • План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.
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