Reuters: запропонований Трампом представник з питань України Келлог планує січневу поїздку до Києва

Також Кіт Келлог планує відвідати декілька інших європейських столиць.

На початку січня представник новообраного президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відправиться до Києва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які знайомі з плануванням поїздки.

Також Кіт Келлог планує відвідати декілька інших європейських столиць - це можуть бути Рим та Париж. Одне з джерел попередило, що планування поїздки все ще завершується, і маршрут може змінитися.

Водночас Келлог під час цієї поїздки не планує відвідувати Москву.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на “встановленні фактів” від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах.