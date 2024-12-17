Reuters: запропонований Трампом представник з питань України Келлог планує січневу поїздку до Києва

На початку січня представник новообраного президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відправиться до Києва.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які знайомі з плануванням поїздки.
Також Кіт Келлог планує відвідати декілька інших європейських столиць - це можуть бути Рим та Париж. Одне з джерел попередило, що планування поїздки все ще завершується, і маршрут може змінитися.
Водночас Келлог під час цієї поїздки не планує відвідувати Москву.
Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на “встановленні фактів” від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах.
- Новообраний президент США Дональд Трамп збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці, а також автора плану припинення війни Кіта Келлога спецпредставником миру в Україні.
- План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.