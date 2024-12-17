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Детектор медіа: парламенту рекомендують визначитись щодо відкликання Юрія Бойка з Комітету прав людини

Постанова про відкликання Бойка може бути внесена на голосування в Раді вже завтра.

Детектор медіа: парламенту рекомендують визначитись щодо відкликання Юрія Бойка з Комітету прав людини
Юрій Бойко та Віктор Медведчук
Фото: zagittya.com.ua

Регламентний комітет рекомендував парламенту визначитись щодо відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, Юрія Бойка з Комітету прав людини.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на голову Комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина.

Він зазначив, що постанова про відкликання Бойка може бути внесена на голосування в Раді вже завтра.

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“Але це залежить від рішення Погоджувальної ради керівників фракцій і груп завтра зранку. По суті, від "Слуги народу", бо вони представляють більшість. Шанс є”, - сказав Юрчишин.

  • Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.

  • Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.

  • Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.

  • Сьогодні Бойко прийшов на допит до СБУ.

  • Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, ексміністр та віцепрем'єр за президентства Януковича Юрій Бойко прокоментував своє відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.
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