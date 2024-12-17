Детектор медіа: парламенту рекомендують визначитись щодо відкликання Юрія Бойка з Комітету прав людини

Регламентний комітет рекомендував парламенту визначитись щодо відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, Юрія Бойка з Комітету прав людини.
Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на голову Комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина.
Він зазначив, що постанова про відкликання Бойка може бути внесена на голосування в Раді вже завтра.
“Але це залежить від рішення Погоджувальної ради керівників фракцій і груп завтра зранку. По суті, від "Слуги народу", бо вони представляють більшість. Шанс є”, - сказав Юрчишин.
-
Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
-
Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.
-
Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.
-
Сьогодні Бойко прийшов на допит до СБУ.
- Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, ексміністр та віцепрем'єр за президентства Януковича Юрій Бойко прокоментував своє відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.