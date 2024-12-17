Детектор медіа: парламенту рекомендують визначитись щодо відкликання Юрія Бойка з Комітету прав людини

Постанова про відкликання Бойка може бути внесена на голосування в Раді вже завтра.

Регламентний комітет рекомендував парламенту визначитись щодо відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, Юрія Бойка з Комітету прав людини.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на голову Комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина.

Він зазначив, що постанова про відкликання Бойка може бути внесена на голосування в Раді вже завтра.

“Але це залежить від рішення Погоджувальної ради керівників фракцій і груп завтра зранку. По суті, від "Слуги народу", бо вони представляють більшість. Шанс є”, - сказав Юрчишин.