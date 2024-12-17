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Ще 5 українських дітей повернули з російської окупації

Ще тисячі дітей лишаються у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Ще 5 українських дітей повернули з російської окупації
іграшка
Фото: ДСНС

П’ятьох українських дітей повернули в Україну з російської окупації.

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

За її словами, серед повернений — брат і сестра віком 6 і 10 років, які три роки не ходили до дитсадка і школи, оскільки через проукраїнську позицію батьки не віддавали дітей до російських закладів. 

«10-річна Настя жила у селі, яке з самого початку війни було ізольоване від зовнішнього світу — росіяни не дозволяли завозити будь-яку гуманітарну допомогу, навіть їжу, ліки та одяг. Неповнолітніх Ігоря, 15 років, та Дениса, 17 років, росіяни змусили пройти військовий вишкіл і вручити повістки для служби в армії РФ. Для хлопців повернення на підконтрольну Україні територію стало питанням життя та смерті», - розповіла операційна директорка Bring Kids Back UA.

Зарівна додала, що ще тисячі дітей лишаються у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

  • Одну дитину вдалося повернути з ТОТ 13 грудня.
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