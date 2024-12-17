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Поліцейські евакуювали з Костянтинівки дві родини з трьома дітьми

З початку повномасштабної війни з Костянтинівки евакуйовано 55 648 людей, з них 14 694 дитини.

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки дві родини з трьома дітьми
Поліцейські евакуювали з Костянтинівки дві родини з трьома дітьми
Фото: Скріншот з відео

У Костянтинівській громаді Донецької області триває примусова евакуація родин з дітьми. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Ворожі обстріли змусили покинути рідну домівку 14-річну Єлизавету з мамою та 95-річною бабусею. Будинок родини ще не зазнав пошкоджень через російські удари, але оселі по сусідству вже зруйновані. Мати розповідає, що останнім часом вибухи лунають і вдень, і вночі. Ворожі прильоти родина перечікувала в коридорі, де немає вікон”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, поліцейські евакуювали родину з двома дітьми – 9-річним Сашком та 17-річною Аліною. Російські снаряди неодноразово прилітали на вулицю, де жила сім’я, і батьки зрозуміли, що залишатися небезпечно. 

Правоохоронці доставили на броньованому транспорті людей до шелтеру. Звідти вони вирушать до нових місць проживання.

З початку повномасштабної війни з Костянтинівки евакуйовано 55 648 людей, з них 14 694 дитини.

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