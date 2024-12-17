ОТУВ «Луганськ»: у Торецьку тривають важкі бої за шахту «Центральна»

У росіян тут великі втрати, але вони поповнюють резерви.

Важкі бої точаться наразі у Торецьку за шахту «Центральна».

Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає «Інтерфакс-Україна».

«На цей момент за неї точаться важкі бої - оскільки це шахта, шахта - це укріплення, висота, терикони навколо неї... Так, їх дуже багато, противник тисне постійно, і ситуація дуже складна. Однак говорити, що вони зайшли на шахту "Центральна", зарано», - сказала Бобовнікова.

Речниця ОТУВ додала, що попри великі втрати росіяни тут не «стираються».

«У Торецьку ворог зазнає значної кількості втрат особового складу: до 100 людей убитими та пораненими щодня. На жаль, окупанти мають можливість підвозити особовий склад на передові позиції, а також техніку, озброєння», - зауважила Бобовнікова.