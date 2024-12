У рамках Оскарівської кампанії у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі пройшли прем’єрні в США покази іронічного детективу Філіпа Сотниченка “Ля Палісіада”. У вересні Український оскарівський комітет висунув цю стрічку претендентом від України на потрапляння до номінації "Найкраща міжнародна повнометражна стрічка" нагороди "Оскар-2025". У грудні Американська кіноакадемія включила стрічку у лонглист номінації.

Раніше фільм отримав кілька перемог на міжнародних кінофестивалях, відзнаки у восьми номінаціях премії “Золота Дзиґа” та номінацію на премію Європейської кіноакадемії.

Покази “Ля Палісіади” в США відбулись за підтрики Держкіно та організації Razom for Ukraine (New York), які надали на промокампанію стрічки, відповідно, 508 тис грн та $15 тис.

Фото: Дзвінка Пінчук Лос-Анджелес, Американська Сінематека

В Нью-Йорку покази відбулися на Манхеттені у кінотеатрі Quad та в Українському Інституті Америки. Почесним гостем останнього став посол України в ООН Сергій Кислиця.

В Лос-Анджелесі показ відбувся у культовій Американській Сінематеці, заснованій оскароносним американським режисером Сідні Поллаком. Захід відвідало близько ста американських кінопрофесіоналів та журналістів.

Один з глядачів показу, голівудський продюсер Вінсент Лендей (Her, Being John Malkovich, Where The Wild Things Are) поділився своїми думками після перегляду: “Мені дуже сподобалася «Ля Палісіада». Сподіваюся, інші члени Кіноакадемії відчують те саме. Ви створили такий складний твір у такий хаотичний час. Я з нетерпінням чекаю на нові унікальні роботи від колективу «Сучасне Українське Кіно».”

Фото: Дзвінка Пінчук Лос-Анджелес, Американська Сінематека - Вінсент Лендей та Сашко Чубко

Фільм представив продюсер фільму, учасник колективу «Сучасне Українське Кіно» Сашко Чубко: “Вибір цього сміливого фільму знайомить міжнародну аудиторію із поколінням молодих українських митців та підкреслює ту цінність людського життя в Україні, що цивілізаційно відрізняє нас від країни агресора.”

Ще один лос-анджелеський показ відбувся у кінотеатрі Lumiere Music Hall, розташованому у районі Беверлі Хілз поруч із головним офісом Оскарівської кіноакадемії.

Фото: Дзвінка Пінчук Нью-Йорк, Український Іститут Америки