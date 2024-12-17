Стрічки про війну в Україні потрапили до шортлистів у двох категоріях “Оскара”-2025

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шортлисти в 10 категоріях для 97-ї премії “Оскар”.
Про це повідомляє Академія кінематографічних мистецтв і наук.
Зокрема, у категорії “Документальний повнометражний фільм” до шортлисту увійшла стрічка “Порцелянова війна” про війну в Україні. Загалом у цій категорії було прийнято 169 фільмів, з яких обрали 15 стрічок.
На жаль, до шортлисту не потрапив іронічний детектив Філіпа Сотниченка “Ля Палісіада”, який український оскарівський комітет висунув цю стрічку претендентом від України.
У категорії “Документальний короткометражний фільм” до шортлисту пробилась “Once upon a Time in Ukraine”. У цій категорії було прийнято 104 фільми.
- Документальна стрічка про війну в Україні американця Брендана Белломо та українця Слави Леонтьєва "Порцелянова війна" здобула гран-прі в категорії "Документальний фільм" на американському фестивалі незалежного кіно Sundance.
- Стрічка розповідає історію трьох українських художників — Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, які залишалися у Харкові під ракетними обстрілами. Фільм показує життя митців, борються з ворогом не тільки зброєю (Леонтьєв був солдатом українського спецназу), але й через мистецтво. Художники створюють порцелянові вироби і прикрашають ними зруйновані будинки.