Йдеться про категорії “Документальний повнометражний фільм” та “Документальний короткометражний фільм”.

Стрічки про війну в Україні потрапили до шортлистів у двох категоріях “Оскара”-2025

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шортлисти в 10 категоріях для 97-ї премії “Оскар”.

Про це повідомляє Академія кінематографічних мистецтв і наук.

Зокрема, у категорії “Документальний повнометражний фільм” до шортлисту увійшла стрічка “Порцелянова війна” про війну в Україні. Загалом у цій категорії було прийнято 169 фільмів, з яких обрали 15 стрічок.

На жаль, до шортлисту не потрапив іронічний детектив Філіпа Сотниченка “Ля Палісіада”, який український оскарівський комітет висунув цю стрічку претендентом від України.

У категорії “Документальний короткометражний фільм” до шортлисту пробилась “Once upon a Time in Ukraine”. У цій категорії було прийнято 104 фільми.