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Стало відоме ім’я переможця премії імені Юрія Шевельова

Церемонія вручення нагород відбулася у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Стало відоме ім’я переможця премії імені Юрія Шевельова
Мирослав Лаюк
Фото: Кирило Русанівський

17 грудня премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2024 року отримав Мирослав Лаюк за книжку “Бахмут”. 

Про це повідомив український ПЕН.

Крім того, спеціальна відзнака капітули цьогоріч була присуджена Василеві Махну, а спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав Станіслав Асєєв.

Імена переможців традиційно оголосили під час урочистої церемонії в Києві у день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова. Вручали нагороди у Києво-Могилянській бізнес-школі. 

  • Мирослав Лаюк — письменник, викладач, ведучий. Лауреат премій, серед яких “Коронація слова”, “Літакцент року”, Міжнародна премія імені Олеся Гончара та інші. 
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