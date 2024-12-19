Вулицю у Львові назвуть іменем правозахисника Лемкіна, який ввів термін “геноцид”

У Львові з’явиться вулиця імені правозахисника Рафала Лемкіна.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
Нову назву отримає вулиця Малинова в Шевченківському районі.
“Це дуже символічне рішення, адже саме на цій вулиці будується Центр реабілітації для людей, які пережили полон та тортури”, ‒ зазначив очільник міста.
Рафал Лемкін ‒ польський та американський науковець-правник єврейського походження, фундатор дослідження геноциду. Лемкін відомий насамперед своїми дослідженнями з історії трагедій вірмен і євреїв та запровадженням уперше слова "геноцид" як правового поняття, наукову розробку якого здійснив.
- У листопаді вулицю Технічну у Львові перейменували на честь Ірини Фаріон. Вулиця з’єднує студентське містечко “Львівської політехніки" із парком Івана Франка.