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Вулицю у Львові назвуть іменем правозахисника Лемкіна, який ввів термін “геноцид”

Нову назву отримає вулиця Малинова в Шевченківському районі обласного центру.

Вулицю у Львові назвуть іменем правозахисника Лемкіна, який ввів термін “геноцид”

У Львові з’явиться вулиця імені правозахисника Рафала Лемкіна.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Нову назву отримає вулиця Малинова в Шевченківському районі.

“Це дуже символічне рішення, адже саме на цій вулиці будується Центр реабілітації для людей, які пережили полон та тортури”, ‒ зазначив очільник міста.

Рафал Лемкін ‒ польський та американський науковець-правник єврейського походження, фундатор дослідження геноциду. Лемкін відомий насамперед своїми дослідженнями з історії трагедій вірмен і євреїв та запровадженням уперше слова "геноцид" як правового поняття, наукову розробку якого здійснив.

  • У листопаді вулицю Технічну у Львові перейменували на честь Ірини Фаріон. Вулиця з’єднує студентське містечко “Львівської політехніки" із парком Івана Франка.
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