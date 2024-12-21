​Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на неділю

У південній частині, східних та більшості центральних областей очікують дощі.

прогноз погоди на 20 гружня 2024 року

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 22 грудня.

За інформацією синоптиків, неділя буде хмарною і з проясненнями.

У південній частині, східних та більшості центральних областей очікують дощі, вночі подекуди з мокрим снігом, а на решті території - без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9- 14° морозу), у південній частині та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла.