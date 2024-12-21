На Закарпатті зупинили шістьох чоловіків, які планували Тисою потрапити в Угорщину

Чоловіків зупинили за 300 метрів від кордону.

Шістьох осіб, які планували перепливати Тису щоб потрапити в Угорщину, затримали близько 02:00 ночі прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Про це повідомили у ДПСУ.

Подолавши загороджувальний паркан, зловмисники швидко рухалися в бік кордону. Наряд зупинив їх за 300 метрів від держрубежу. Четверо закарпатців, киянин та вінничанин, зізналися, що хотіли незаконно перетнути українсько-угорський кордон.

Зі слів затриманих, вони планували перепливати Тису на гумових човнах. Попередньо заручившись обіцянками переправників про безпечний та безперешкодний перетин кордону, чоловіки вирушили до річки. Щоправда жодних плавзасобів ніхто їм так і не надав.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації переправлення цієї групи чоловіків через кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.