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На Закарпатті зупинили шістьох чоловіків, які планували Тисою потрапити в Угорщину

Чоловіків зупинили за 300 метрів від кордону. 

На Закарпатті зупинили шістьох чоловіків, які планували Тисою потрапити в Угорщину
Затримані чоловіки у Закарпатській області
Фото: ДПСУ

Шістьох осіб, які планували перепливати Тису щоб потрапити в Угорщину, затримали  близько 02:00 ночі прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Подолавши загороджувальний паркан, зловмисники швидко рухалися в бік кордону. Наряд зупинив їх за 300 метрів від держрубежу. Четверо закарпатців, киянин та вінничанин, зізналися, що хотіли незаконно перетнути українсько-угорський кордон.

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Зі слів затриманих, вони планували перепливати Тису на гумових човнах. Попередньо заручившись обіцянками переправників про безпечний та безперешкодний перетин кордону, чоловіки вирушили до річки. Щоправда жодних плавзасобів ніхто їм так і не надав.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації переправлення цієї групи чоловіків через кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

  • На контрольному посту в Закарпатській області прикордонники зупинили бус «Мерседес Спринтер», обладнаний подвійною стінкою. За нею ховалися 8 нелегалів.
  • Раніше у Закарпатській області правоохоронці викрили чергову схему переправки чоловіків за кордон. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тисяч доларів. 
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