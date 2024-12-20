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Росіяни розбудовують телерадіомережу на тимчасово окупованих територіях України

Завершення робіт заплановано на перше півріччя 2025 року.

Росіяни розбудовують телерадіомережу на тимчасово окупованих територіях України
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали будувати телерадіомережу, роботи планують завершити у першому півріччі 2025 році.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У грудні 2024 року росіяни запустили програму модернізації телерадіовеж на ТОТ. Завершення робіт заплановано на перше півріччя 2025 року", — ідеться у повідомленні ЦНС.

У спротиві зазначають, що метою окупантів є покриття сигналом усіх захоплених населених пунктів, щоб посилити пропаганду. Доступ до альтернативних джерел інформації блокується, створюючи інформаційний вакуум.

"Це черговий крок у насадженні російського інформаційного порядку дня, спрямованого на контроль свідомості населення", — наголошують у спротиві.

У Центрі національного спротиву радять:

  • Якщо ви перебуваєте на вільних територіях, передавайте правдиву інформацію родичам та знайомим на ТОТ.
  • Уникайте російських пропагандистських ресурсів і повідомляйте про реальний стан речей через безпечні канали.
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