Росіяни розбудовують телерадіомережу на тимчасово окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали будувати телерадіомережу, роботи планують завершити у першому півріччі 2025 році.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"У грудні 2024 року росіяни запустили програму модернізації телерадіовеж на ТОТ. Завершення робіт заплановано на перше півріччя 2025 року", — ідеться у повідомленні ЦНС.
У спротиві зазначають, що метою окупантів є покриття сигналом усіх захоплених населених пунктів, щоб посилити пропаганду. Доступ до альтернативних джерел інформації блокується, створюючи інформаційний вакуум.
"Це черговий крок у насадженні російського інформаційного порядку дня, спрямованого на контроль свідомості населення", — наголошують у спротиві.
У Центрі національного спротиву радять:
- Якщо ви перебуваєте на вільних територіях, передавайте правдиву інформацію родичам та знайомим на ТОТ.
- Уникайте російських пропагандистських ресурсів і повідомляйте про реальний стан речей через безпечні канали.