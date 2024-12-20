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Нацспротив: окупанти збирають гроші на “СВО” на держпідприємствах під підпис

Працівники підприємств на вимогу росіян підписують документ щодо “добровільного внеску”.  

Нацспротив: окупанти збирають гроші на “СВО” на держпідприємствах під підпис
Фото: Центр нацспротиву

Загарбники обклали працівників на захоплених підприємствах неофіційним податком на потреби “СВО”.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“На тимчасово окупованих територіях ворог здійснює заходи щодо створення кругової поруки в питанні фінансування армії РФ. Так, росіяни почали вимагати у працівників захоплених підприємств здавати гроші ді російської армії під підпис”, - йдеться у повідомленні.

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Працівники підприємств на вимогу росіян підписують документ щодо “добровільного внеску”.  

В Центрі нацспротиву вважають, що надалі окупанти будуть погрожувати цим документом людям, що його підписали. Таким чином “колаборанти” через страх будуть лояльними загарбникам.

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