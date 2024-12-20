Нацспротив: окупанти збирають гроші на “СВО” на держпідприємствах під підпис

Загарбники обклали працівників на захоплених підприємствах неофіційним податком на потреби “СВО”.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“На тимчасово окупованих територіях ворог здійснює заходи щодо створення кругової поруки в питанні фінансування армії РФ. Так, росіяни почали вимагати у працівників захоплених підприємств здавати гроші ді російської армії під підпис”, - йдеться у повідомленні.

Працівники підприємств на вимогу росіян підписують документ щодо “добровільного внеску”.

В Центрі нацспротиву вважають, що надалі окупанти будуть погрожувати цим документом людям, що його підписали. Таким чином “колаборанти” через страх будуть лояльними загарбникам.