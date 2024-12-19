«Атеш»: серед російських солдатів почастішали випадки суїцидів на ТОТ Херсонщини

Причиною стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.

Серед окупантів збільшилася кількість суїцидів. Мова йде про частини, що дислокують на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомив рух «Атеш».

Суїциди вчиняють військовослужбовців 126 ОБрБО, 205 ОМСБр, 70 мсд і 61 ОБрМП, що входять до складу російського угруповання «Дніпро» у Херсонській області.

«Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях. Лише останнім часом у різних населених пунктах Херсонщини зафіксовано низку випадків самогубства. Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з МО РФ, ймовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу», - повідомили партизани.

Крім того ,у Скадовську наклав на себе руки ще один російський солдат - втопився у морі. Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим над окупантом знущався командир. Причиною такого звернення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра.