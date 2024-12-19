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ГО «По захисту прав людини» закликає ухвалити законопроєкт, який обмежує вміст нікотину в нікотинових паучах Пресреліз

В країнах Європейського Союзу законодавчо обмежено концентрацію нікотину в безтютюнових продуктах до 20 мг на порцію, в Україні продаються паучі із концентрацією до 300 мг.

ГО «По захисту прав людини» закликає ухвалити законопроєкт, який обмежує вміст нікотину в нікотинових паучах
Нікотинові паучі
Фото: з відкритих джерел

Поширення в Україні небезпечної для організму людини продукції з високим вмістом нікотину викликає занепокоєння в активістів Громадської організації «По захисту прав людини».

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці організації у Facebook.

«У той час, коли в країнах Європейського Союзу законодавчо обмежено концентрацію нікотину в безтютюнових продуктах до 20 мг на порцію, в Україні продаються паучі із концентрацією до 300 мг», - йдеться в повідомленні.

Такий високий вміст нікотину в деяких нікотинових паучах, за даними активістів, вже призвів до значного зростання кількості скарг від українців. 

Одна з причин проблеми, що виникла є неврегульованість цього сегменту ринку.

«Ми вітаємо ініціативу народних депутатів, які зареєстрували законопроєкт №12091-4, який обмежує обіг нікотинових подушечок із вмістом нікотину понад 20 мг, що наближає Україну до європейських стандартів», - заявили в організації

Там також закликали активних громадян долучитися до боротьби за здоров’я українців та повідомляти про випадки, коли трапилися негативні наслідки від вживання нікотинових паучів з високим вмістом нікотину.

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