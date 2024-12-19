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​Росіяни атакували Куп’янський район Харківщини, загинули люди

Також є поранені.

​Росіяни атакували Куп’янський район Харківщини, загинули люди
Наслідки російської атаки на Куп’янськ 19 листопада 2024 року

19 грудня російські окупанти завдали ударів по Купʼянщині Харківської області.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, через атаку є загиблі й поранені.

«Унаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік - отримали поранення», - повідомив очільник області.

Крім того, загинув ще один цивільний і є ще поранена унаслідок обстрілу Дворічної. Жінку забрали до лікарні.

  • Минулої доби після російських атак на Харківщині постраждали четверо людей.
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