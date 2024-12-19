​Росіяни атакували Куп’янський район Харківщини, загинули люди

Також є поранені.

Наслідки російської атаки на Куп’янськ 19 листопада 2024 року

19 грудня російські окупанти завдали ударів по Купʼянщині Харківської області.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, через атаку є загиблі й поранені.

«Унаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік - отримали поранення», - повідомив очільник області.

Крім того, загинув ще один цивільний і є ще поранена унаслідок обстрілу Дворічної. Жінку забрали до лікарні.